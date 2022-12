Studie: Afrika kan biljoen per jaar verdienen met groene waterstof

Afrika kan vanaf 2035 jaarlijks een biljoen euro, oftewel 1000 miljard, gaan verdienen met de productie van groene waterstof. Dat meldt de Europese Investeringsbank (EIB) op basis van een studie. Die waterstof wordt dan zonder uitstoot van CO2 geproduceerd met behulp van zonne-energie en kan worden geëxporteerd naar het buitenland. Door de energiecrisis en klimaatproblematiek is de vraag naar groene waterstof sterk gestegen.

De studie werd uitgevoerd in samenwerking met de Afrikaanse Unie en de International Solar Alliance. Daarbij werd gekeken naar drie belangrijke knooppunten voor de productie van waterstof in Egypte, een deel van Marokko en Mauritanië en een deel van Namibië en Zuid-Afrika. In die landen zijn volgens de onderzoekers de plannen voor productie van waterstof uit zonne-energie het verst gevorderd. Maar ook in landen als Algerije, Nigeria en Mozambique kan groene waterstof worden geproduceerd.

Egypte moet dan de grootste producent worden met 20 miljoen ton waterstof per jaar. Daarna volgt het knooppunt in het zuiden van Afrika met 17,5 miljoen ton. De hub in Marokko en Mauritanië zou goed zijn voor 12,5 miljoen ton per jaar. De helft van die waterstof zou dan beschikbaar komen voor de export, terwijl de rest wordt ingezet voor lokale industrie, zoals de verduurzaming van staalproductie.

Groene waterstof wordt geproduceerd door het splitsen van water in waterstof en zuurstof met behulp van hernieuwbare energie. Fabrieken kunnen daarop draaien in plaats van op gas, maar ook schepen, vrachtwagens en zelfs vliegtuigen kunnen mogelijk waterstof als brandstof gebruiken. Daarnaast kan het als een soort batterij gebruikt worden. Zo kan energie van windmolens en zonnepanelen die niet direct wordt gebruikt omgezet worden in waterstof, die dan later weer in stroom kan worden omgezet.