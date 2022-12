Tesla komt naar verluidt met ontslagronde en vacaturestop

Tesla gaat begin volgend jaar een deel van het personeel ontslaan. De Amerikaanse site Electrek, die nauwe contacten heeft met het bedrijf, meldt dat op basis van ingewijden. Nu al heeft de producent van elektrische auto’s een vacaturestop aangekondigd.

In juni hield Tesla ook al een ontslagronde. Toen vroeg Elon Musk zijn topmanagers 10 procent van het personeel te ontslaan. Een van de redenen die hij daarvoor gaf was dat hij een slecht gevoel had over de economie. In berichten op Twitter heeft Musk recent meermaals gewaarschuwd dat de Federal Reserve met renteverhogingen om de inflatie te bestrijden de economie om zeep helpt.

Tesla heeft te kampen met teruglopende vraag naar zijn dure elektrische auto’s, onder meer door de hoge inflatie. Maar het bedrijf heeft ook last van de toegenomen concurrentie nu steeds meer traditionele automakers met elektrische modellen komen. Ook andere nieuwe autoproducenten komen met hun eerste modellen op de markt zoals Lucid en Rivian en Chinese bedrijven als BYD, MG, Nio en Aiways proberen in Europa en de Verenigde Staten voet aan de grond te krijgen.

De vacaturestop is opvallend omdat Tesla voor fabrieken in Duitsland en de VS nog duizenden werknemers nodig heeft, schrijft Electrek. Hoe lang de vacaturestop gaat duren is echter nog onduidelijk.