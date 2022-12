AFM: gokje wagen en nieuwsgierigheid reden voor beleggen crypto’s

Mensen die beleggen in cryptomunten doen dit vooral om een gokje te wagen en uit nieuwsgierigheid. Dat meldt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op basis van onderzoek dat is uitgevoerd onder crypto-investeerders van zestien jaar en ouder. Volgens dat onderzoek houden de meeste beleggers in digitale munten de risico’s beperkt, maar nemen jongeren meer risico’s.

Volgens de onderzoekers speculeert ruim de helft van de ondervraagde cryptobeleggers met minder dan 1000 euro. Ruim een kwart investeerde 1000 tot 5000 euro, terwijl beleggingen van 10.000 euro of meer nauwelijks voorkomen. Familie, vrienden, kennissen, collega’s en buren spelen volgens de onderzoekers de belangrijkste rol in de keuze welke cryptomunten te kopen of te verkopen.

De meeste bezitters van digitale munten zoals bijvoorbeeld bitcoins en ethereum zijn tussen de 25 en 45 jaar oud en in meerderheid man. Een sterke waardedaling van cryptomunten lijkt vaker tot een financieel probleem te leiden bij jongeren dan bij beleggers van 45 jaar en ouder.

Verder zegt een kleine groep cryptobeleggers dat ze digitale munten bezitten die zijn gekocht met geleend geld. Het gaat daarbij om één op de tien cryptobezitters. Bij jongeren is dat bijna één op de vijf, aldus het onderzoek. Zij nemen daarmee meer risico. Door een sterke waardedaling van de belegging in crypto’s kan het moeilijker worden om de lening af te lossen.

De AFM waarschuwt geregeld voor de risico’s rond beleggingen in digitale valuta. Cryptomunten vallen, in tegenstelling tot banktegoeden, niet onder het depositogarantiestelsel. Daardoor is er voor consumenten geen financieel vangnet. Ook kunnen de koersen sterk in waarde schommelen. Dit jaar zijn cryptomunten hard in waarde gedaald en is er veel onrust op de markt, mede door het omvallen van de cryptobeurs FTX.

Volgens de AFM is de meerderheid van de cryptobeleggers bekend met de waarschuwingen van de toezichthouder. De Europese Unie is bezig met regelgeving voor de cryptomarkt. Maar die zal pas naar verwachting in 2024 in werking treden. Daardoor moeten crypto’s onder toezicht gaan vallen.