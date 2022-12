Amazon mogelijk aansprakelijk voor nepproducten in de schappen

Webwinkelbedrijf Amazon kan aansprakelijk zijn als anderen namaakproducten verkopen in zijn onlinewarenhuis, oordeelt het Europees Hof van Justitie. Bijvoorbeeld als verkopers er nagemaakte Louboutin-schoenen aan de man brengen.

Het hof moest zich uitspreken over de kwestie naar aanleiding van het conflict tussen de bekende Franse ontwerper Christian Louboutin en Amazon. De man achter de schoen met de kenmerkende rode zool was naar de rechter gestapt omdat derden via het winkelplatform van Amazon schoenen verkopen die voor Louboutins moeten doorgaan.

Amazon draagt meer verantwoordelijkheid voor die praktijken dan een onlinemarktplaats als eBay, vindt het hof in Luxemburg. Amazon plaatst niet alleen advertenties van anderen, maar biedt op dezelfde manier ook eigen producten aan. Bovendien neemt het vaak de marketing, opslag en bezorging voor zijn rekening. Daarom kunnen klanten de indruk krijgen dat hun aankoop, ook als het om nep gaat, van Amazon komt.

Lagere rechtbanken kunnen met de uitspraak van de hoogste Europese rechter in de hand nu de ruzie tussen Louboutin en Amazon beslechten.