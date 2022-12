Amerikaanse economie groeide harder dan eerder gedacht

De Amerikaanse economie is in het derde kwartaal sterker gegroeid dan eerder werd aangenomen. Dat het cijfer naar boven is bijgesteld komt doordat consumenten meer uitgaven, met name aan diensten zoals de horeca en reizen. Ook bedrijven in de Verenigde Staten investeerden meer.

Uit de nieuwe cijfers komt een groei van 3,2 procent op zogeheten geannualiseerde basis naar voren, wat overeenkomt met een groei van 0,8 procent ten opzichte van het tweede kwartaal. Bij een eerdere raming was de groei van ’s werelds grootste economie 2,9 procent op geannualiseerde basis.

De nieuwe bijstelling geeft weer dat de Amerikaanse economie er goed voorstaat ondanks de hoge inflatie. Ook een belangrijke inflatiegraadmeter ging omhoog. Dat zal de Federal Reserve steunen in het aangekondigde beleid van verdere renteverhogingen.

De Amerikaanse centrale bank kwam vorige week met een minder grote renteverhoging op de proppen, maar zei wel dat de rente verder op moest worden gevoerd dan de meeste economen hadden gedacht om de inflatie onder controle te krijgen.