ANVR: kerstboekingen wintersportvakantie op niveau van voor corona

Het aantal boekingen voor een wintersportvakantie met de kerst ligt weer op hetzelfde niveau als in 2019, het jaar voor de coronapandemie. “Het lijkt erop dat we een heel gewone winter krijgen na twee jaar corona”, zegt Hanita van der Meer van reiskoepel ANVR.

Oostenrijk en Frankrijk blijven volgens haar de belangrijkste wintersportbestemmingen voor Nederlanders. “Wintersport is terug op het peil van 2019, mensen lijken corona vergeten. Maar als je kijkt naar winterzon, dan zijn we nog niet helemaal waar we willen zijn. Maar we komen dicht in de buurt van voor corona”, vertelt Van der Meer. Vooral de Canarische eilanden, waar het momenteel mooi weer is, Zuid-Spanje, en Noord-Afrika zijn populaire bestemmingen.

De reisexpert acht het goed mogelijk dat mensen de komende dagen nog een last-minute richting zon boeken. “Het is ook niet heel ver vliegen naar de Canarische eilanden, dus mensen kunnen ook vandaag nog best beslissen: we gaan daar tweede of derde kerstdag alsnog heen.”

Volgens Van der Meer blijven verre reizen “nog wel een klein beetje achter” voor de kerstvakantie. “Dat zien we bij AziĆ«, waar nog niet alles open is. Ook Amerika is nog wat lastiger.”

Bij de ANVR zijn honderden reisorganisatoren aangesloten zoals Thomas Cook, TUI, De Jong Intra, Club Med, Corendon en Sunweb.