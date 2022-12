Chinese vastgoedbedrijven zetten beurs in Hongkong fors hoger

De aandelenbeurs in Hongkong ging donderdag flink vooruit dankzij stevige koerswinsten onder de Chinese vastgoedbedrijven. Beleggers verwelkomden de belofte van de Chinese beurstoezichthouder voor meer steun aan de geplaagde vastgoedsector in het land. Ook de Chinese centrale bank verklaarde de banken te zullen aansturen om overnames en herstructureringen in de sector financieel te ondersteunen.

Vastgoedbedrijven als Logan Group, CIFI Holdings en Longfor Group dikten tot bijna 5 procent aan en hielpen de Hang Seng-index in Hongkong aan een tussentijdse winst van 2,4 procent. Ook de grote Chinese techbedrijven werden flink hoger gezet in navolging van de koerswinsten onder Amerikaanse branchegenoten. Webwinkelconcern Alibaba, internet- en gamesbedrijf Tencent en maaltijdbezorger Meituan kregen er tot ruim 5 procent bij.

Op de andere Aziatische beurzen was de stemming eveneens overwegend positief. Beleggers trokken zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street, waar een sterker dan verwachte stijging van het Amerikaanse consumentenvertrouwen en goed ontvangen resultaten van sportmerk Nike zorgden voor optimisme. De beurs in Shanghai daalde 0,1 procent en de All Ordinaries in Sydney klom 0,5 procent. De ministers van Buitenlandse Zaken van Australiƫ en China stelden in een gezamenlijke verklaring de gesprekken te hervatten over de handelsgeschillen tussen de twee landen.

De Nikkei in Tokio sloot 0,5 procent in de plus en doorbrak daarmee een vijfdaagse verliesreeks. De Japanse regering schroefde zijn groeiverwachting voor de economie in het volgende jaar op. Ook kauwden beleggers nog na op de verrassende actie van de Japanse centrale bank. Die besloot eerder deze week om de rente op staatsobligaties sterker te laten oplopen dan voorheen. De stap wordt gezien als een mogelijke opmaat naar een verhoging van het rentetarief in Japan in 2023. De Kospi in Seoul won 0,9 procent na een verdere afkoeling van de producentenprijzen in Zuid-Korea in november.