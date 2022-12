Chipbedrijven onderaan in AEX, Philips verder omhoog

De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML behoorden donderdag tot de grootste dalers in de AEX-index, die weinig beweging liet zien. Beleggers verwerkten de tegenvallende resultaten van de Amerikaanse fabrikant van geheugenchips Micron Technology, die afgelopen kwartaal in de rode cijfers dook. Ook wil Micron in 2023 zo’n 10 procent van de banen schrappen.

Philips zette daarentegen de opmars voort en klom 1,7 procent. Het aandeel won woensdag al 5,7 procent na goed ontvangen testresultaten van de slaapapneu-apparaten van het zorgtechnologieconcern, waaruit bleek dat de risico’s op gezondheidsklachten bij gebruikers “zeer klein” zijn.

De algehele stemming op de Europese aandelenmarkten was terughoudend. Beleggers deden het rustig aan na de sterke koerswinsten een dag eerder. De AEX-index noteerde rond het middaguur 0,1 procent hoger op 710,17 punten. Een dag eerder won de graadmeter al 1,8 procent. De MidKap klom 0,2 procent tot 943,80 punten. De beurs in Frankfurt daalde 0,1 procent en Parijs bleef ongewijzigd. Londen won 0,4 procent.

ASMI, Besi en ASML verloren tot 1 procent. Techinvesteerder Prosus won 0,2 procent dankzij een stevige koerswinst van het Chinese internet- en gamesbedrijf Tencent, waarin het een groot belang heeft.

Shell won 1,2 procent. Het olie- en gasconcern heeft de productie van een drijvende installatie voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) voor de westkust van Australië stopgezet nadat er brand was uitgebroken. De “kleine brand” in de lng-faciliteit van Prelude was “snel onder controle”, zei Shell in een verklaring. Het bedrijf doet nu onderzoek naar de oorzaak van het incident. Prelude is goed voor bijna een derde van de totale lng-productie van Shell in Australië.

In de MidKap stond Fugro opnieuw bovenaan met een plus van 2,4 procent. Het aandeel kelderde aan het begin van de week nog 23 procent. Die koersval volgde op een uitzending van een tv-programma van KRO-NCRV, waarin werd gemeld dat de bodemonderzoeker betrokken was bij de dodelijke dambreuk in Brazilië in 2019.

Fastned steeg dik 2 procent. Het snellaadbedrijf haalde in een nieuwe financieringsronde in totaal meer dan 13 miljoen euro op. Van Lanschot Kempen liet weten overeenstemming te hebben bereikt met Mercier Vanderlinden over de versnelde overname van het resterende belang van 30 procent in de Belgische vermogensbeheerder. Het aandeel bleef ongewijzigd.

De euro was 1,0630 dollar waard, tegen 1,0610 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,8 procent meer op 79,67 dollar. Brentolie werd 1,7 procent duurder op 83,61 dollar per vat.