Chipfabrikant Micron daalt op terughoudend Wall Street

Micron Technology behoorde donderdag tot de dalers op de aandelenbeurzen in New York na tegenvallende resultaten. De Amerikaanse fabrikant van geheugenchips dook in het afgelopen kwartaal in de rode cijfers en kondigde aan het personeelsbestand in 2023 met zo’n 10 procent te verminderen. Het bedrijf heeft ongeveer 48.000 medewerkers. Ook schrapt het bedrijf de bonussen en worden de salarissen van het management verlaagd. Het aandeel verloor 3,3 procent.

De stemming op Wall Street was terughoudend. Beleggers lijken het wat rustiger aan te doen na het sterke koersherstel een dag eerder. Die opmars volgde op beter dan verwachte kwartaalresultaten van sportmerk Nike en pakketvervoerder FedEx, en een stijging van het Amerikaanse consumentenvertrouwen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 1 procent lager op 33.048 punten. De brede S&P 500 daalde 1,3 procent tot 3829 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 1,8 procent tot 10.519 punten.

Voorbeurs werd nog bekendgemaakt dat de Amerikaanse economie in het derde kwartaal met een definitieve 3,2 procent is gegroeid. Het groeicijfer was conform de eerdere schatting van 2,9 procent. Ook kwamen er nog cijfers over de wekelijkse aanvragen van een werkloosheidsuitkering.

Under Armour daalde 1,3 procent. Het Amerikaanse sportmerk kondigde aan dat Stephanie Linnartz, de huidige president van hotelgroep Marriott International, eind februari de nieuwe baas wordt van het bedrijf. Branchegenoot Nike, die woensdag meer dan 12 procent won dankzij sterke kwartaalcijfers, zakte 0,2 procent.

Microsoft verloor 2 procent. Het techconcern heeft een boete van 60 miljoen euro gekregen in Frankrijk voor de wijze waarop zijn zoekmachine Bing met zogeheten cookies omgaat. Cookies zijn kleine softwarebestandjes die informatie over het surfgedrag van consumenten bijhouden. Bing zette volgens de Franse privacywaakhond die cookies zonder melding op de computer en dat is verboden als ze voor advertentiedoeleinden worden gebruikt.

CarMax kelderde bijna 8 procent na teleurstellende resultaten van de verkoper van tweedehands auto’s.