Corporaties gaan gezamenlijk 8000 flexwoningen inkopen

Woningcorporaties gaan gezamenlijk 8000 flexwoningen inkopen om te zorgen dat er snel extra huisvesting komt voor mensen die snel een huis nodig hebben. Brancheorganisatie Aedes is een speciaal inkooptraject gestart, waarbij een aantal producenten wordt geselecteerd die op korte termijn minstens 8000 makkelijk verplaatsbare huizen kunnen leveren. De corporaties kopen dan de woningen en regelen de plaatsing en verhuur.

Volgens Aedes is dit soort woningen steeds vaker een oplossing voor bijvoorbeeld gescheiden mensen, Oekraïense vluchtelingen of statushouders. Maar ook andere woningzoekenden kunnen ermee geholpen zijn.

Het initiatief om gezamenlijk in te kopen komt voort uit een aanbod dat de corporaties eerder dit jaar deden aan woonminister Hugo de Jonge om binnen een jaar een grote voorraad tijdelijke woningen neer te zetten voor zogenoemde spoedzoekers. Dat aanbod ging om in totaal 10.000 woningen. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft 2000 verplaatsbare woningen ingekocht die corporaties zullen gaan overnemen.

Het vinden van tijdelijke woningen is al langer erg lastig omdat er over de gehele linie een groot tekort aan huizen is. Dit jaar was het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel ook veelvuldig in het nieuws vanwege een tekort aan bedden, waardoor mensen soms op stoelen of in tenten moeten slapen. Een groot probleem bij het aanmeldcentrum was dat vluchtelingen er niet weg konden wegens een gebrek aan huisvesting.