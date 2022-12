Duitse bouwmarktketen Hornbach groeide, ook in Nederland

De Duitse bouwmarktketen Hornbach heeft de omzet in het derde kwartaal opgevoerd. Ook in Nederland groeide het bedrijf naar eigen zeggen. Zo nam het marktaandeel toe en kwamen er meer klanten naar de achttien Nederlandse vestigingen, stelt Hornbach Nederland zonder concrete cijfers te geven.

Een deel van de omzetstijging is veroorzaakt door hogere prijzen van producten door inflatie. Maar Hornbach zegt die hogere prijzen maar deels door te berekenen aan de klanten. “Het is geweldig dat onze klantenkring zich steeds verder uitbreidt. Dat is de grootste drijver van deze sterke omzetontwikkeling. Van doe-het-zelvers tot zzp’ers in de bouw. Ook middelgrote aannemers weten ons steeds vaker te vinden”, aldus Evert de Goede, algemeen directeur van Hornbach Nederland.

Dat Hornbach een deel van de inflatie zelf absorbeert, betekent ook dat er minder winst gemaakt wordt. Waar de omzet van het hele concern in het derde kwartaal met 10,4 procent steeg tot ruim 1,5 miljard euro, daalde de nettowinst juist met haast een derde tot 26,7 miljoen euro. Ook voor het lopende kwartaal verwacht Hornbach meer omzet, maar een dalende winst.