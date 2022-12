Eneco verlaagt variabele tarieven opnieuw voor derde van klanten

Energiebedrijf Eneco verlaagt per februari de variabele tarieven voor stroom en energie opnieuw. Volgens een woordvoerster van het bedrijf komt een derde van de Eneco-klanten voor de verlaging in aanmerking. Dat betekent dat deze groep klanten 2,41 euro per kuub gas en 0,64 euro per kilowattuur elektriciteit gaat betalen.

Eneco hanteert verschillende tarieven voor drie verschillende groepen. De groep die nu een lager variabel tarief gaat betalen, is de groep die in november ook een tariefwijziging ontving. Eerder meldde Eneco al een tariefverlaging per 1 januari voor de oktobergroep. Zij gaan 2,99 euro per kuub gas en 0,69 euro per kilowattuur elektriciteit betalen, meldde het energiebedrijf eind november.

Voor de laatste groep, die sinds december een ander tarief betaalt, wordt het tarief al dan niet bijgesteld per 1 maart.

De energieprijzen stegen dit jaar fors door de oorlog in Oekraïne. De stijging werd verder aangewakkerd door Europese sancties. Die leidden weer tot tegenreacties van Rusland, zoals het afknijpen van de gastoevoer aan onder meer Nederland. Door een schaarste aan gas was het inkopen van energie door bedrijven als Eneco erg duur, waardoor ook de consument een hogere prijs ging betalen. Inmiddels is de gasprijs weer gezakt.