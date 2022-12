Europese gasprijs daalt verder richting 90 euro

De Europese gasprijs is donderdag verder weggezakt en nadert het niveau van 90 euro per megawattuur. De prijs van de brandstof daalt al vijf dagen op rij vanwege het warmere weer in grote delen van Europa, dat naar verwachting tot in het nieuwe jaar zal aanhouden. De vraag naar gas neemt daardoor af, waardoor de voorraden op peil blijven.

Op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs zakte de prijs donderdagochtend met bijna 6 procent tot 92 euro per megawattuur gas. Een dag eerder dook de gasprijs al voor het eerst sinds begin oktober onder de 100 euro.

De prijsdaling heeft volgens handelaren ook te maken met de extra stroom uit windenergie door de harde wind en het prijsplafond voor gas, dat volgend jaar in de Europese Unie van kracht wordt. Daarnaast neemt het gasverbruik van de industrie, die eerder dit jaar al werd afgeremd door de hoge prijzen, doorgaans af tijdens de feestdagen.

De aanvoer van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) naar Europa blijft ook sterk. Zo is er een vloot van lng-tankers op weg naar Noordwest-Europa en Duitsland, dat twee nieuwe lng-terminals heeft geopend. De vrees dat Europa deze winter te maken zal krijgen met een gastekort is daardoor flink afgenomen.