Extreem winterweer ontregelt reisverkeer VS vlak voor kerst

Extreem winterweer zorgt voor ernstige problemen voor het vlieg- en reisverkeer in de Verenigde Staten. Door zware sneeuwval, sneeuwstormen en bittere kou in grote delen van het land zijn al meer dan 1500 vluchten geannuleerd. Tijdens de kerstperiode is het erg druk met miljoenen mensen die op reis gaan om familie of vrienden te bezoeken.

Met name de grote luchthavens van Chicago en Denver worden hard geraakt. Daar zijn de meeste vluchten geannuleerd. Er wordt verwacht dat in veel steden het de koudste kerst in decennia kan worden. Ook het wegvervoer wordt ernstig gehinderd door de zware sneeuwval. Ook wordt gevreesd voor uitval van stroomvoorzieningen.

President Joe Biden heeft mensen al gewaarschuwd voor de gevaren. Hij dringt er bij Amerikanen op aan goed de adviezen van lokale autoriteiten te volgen en geen risico’s te nemen. Hij zei dat mensen die reisplannen hebben nu moeten gaan om te voorkomen dat ze stranden. “Het is gevaarlijk en bedreigend. Dit is serieus”, aldus Biden.

De Amerikaanse autoriteiten denken dat het reisverkeer dit jaar weer bijna net zo groot zal zijn als voor de coronapandemie. Donderdag zou de drukste dag moeten worden. Luchtvaartmaatschappijen als American Airlines, United Airlines en Southwest Airlines hebben al gezegd dat passagiers zonder extra kosten kunnen omboeken.