Japan gaat levensduur kernreactoren verlengen

De Japanse regering gaat de levensduur van bestaande kernreactoren verder verlengen dan de huidige limiet van zestig jaar. Een adviespanel van premier Fumio Kishida heeft daar goedkeuring voor gegeven. Vanwege de sterk gestegen energieprijzen door de oorlog in Oekraïne maakt kernenergie een comeback in Japan, net als elders in de wereld.

Ook moeten nieuwe reactoren worden gebouwd ter vervanging van reactoren die uit gebruik zijn genomen en worden ontmanteld. Kernenergie had een slechte naam in Japan sinds de kernramp in Fukushima in 2011, maar wint steeds meer aan populariteit. Sinds Fukushima zijn de meeste reactoren in het land stilgelegd, maar bij een peiling door de krant Yomiuri in augustus gaf 58 procent van de ondervraagden aan dat stilgelegde reactoren heropgestart moeten worden.

Premier Kishida heeft al eerder gezegd dat er meer kernenergie nodig is. Japan is erg arm aan fossiele brandstoffen en moet het overgrote deel van zijn energie importeren. Ook heeft Japan deze zomer te maken gehad met de heetste hittegolf ooit, waardoor de vraag naar energie voor bijvoorbeeld airconditioners groot was. Er was ook uitval van de stroomvoorziening. Daarnaast kan kernenergie helpen bij het terugdringen van de uitstoot van de derde economie van de wereld.

Op lokaal niveau is er soms weerstand van omwonenden van kerncentrales tegen het heropstarten van de productie. Ook kunnen rechtszaken rond veiligheid het proces rond het heropstarten van reactoren vertragen. Japan heeft 33 functionerende kernreactoren, waarvan er slechts tien in gebruik zijn.