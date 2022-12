Luxe warenhuis La Samaritaine in Parijs sluit deuren om protest

Het bekende luxe warenhuis La Samaritaine in Parijs heeft donderdag de deuren moeten sluiten vanwege een protest in het pand. Volgens een bij het protest betrokken vakbond waren daarbij enkele honderden demonstranten aanwezig die niet werkzaam zijn voor de winkel.

De reden voor het protest in La Samaritaine is dat het warenhuis volgens de vakbond staat voor rijkdom, iets dat volgens hem onbereikbaar is voor veel Fransen in deze tijd. Ook voor het personeel van La Samaritaine. “Veel werknemers kunnen zich niet veroorloven hier iets te kopen wat ze zelf verkopen”, legde een van de leden van vakbond CGT uit aan persbureau AFP.

Volgens die vakbond waren er tussen de tweehonderd en driehonderd mensen bij het protest aanwezig. Zij droegen rode hesjes met daarop het logo van de vakbond. Omdat de aanwezigen geen werknemers waren, zag het management van de winkel zich genoodzaakt klanten en personeel naar buiten te begeleiden.

Verschillende sectoren in Frankrijk hebben de afgelopen tijd al gestaakt of zijn van plan dit te gaan doen. Dat doen zij om loonsverhoging af te dwingen in het licht van de hoge inflatie in Frankrijk. Zo leggen treinmedewerkers het werk neer tijdens het kerstweekend, waardoor honderdduizenden Fransen op zoek moeten naar alternatief vervoer. Naar verwachting valt namelijk de helft of meer van de geplande treinen uit, ook op belangrijke routes.