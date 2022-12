Miljardenclaim dreigt voor mijnbouwer BHP om ramp Brazilië 2015

Een miljardenclaim dreigt voor een van de grootste mijnbouwers ter wereld, BHP. Een Britse rechter heeft besloten dat het bedrijf zich voor de rechter moet verantwoorden voor het instorten van een dam in Brazilië in 2015. Dat leidde tot een van de ergste milieurampen in het land, waarbij 39 steden overstroomden en meerdere mensen om het leven kwamen.

Bij de ramp stroomde een enorme hoeveelheid giftig afvalwater en slib weg waardoor negentien mensen om het leven kwamen. Het slib maakte een dorpje met de grond gelijk en richtte ook ver stroomafwaarts grote schade aan. De Samarco-mijn is een samenwerkingsproject van Vale en BHP, twee van de grootste mijnbouwers ter wereld.

De schadevergoeding die geëist wordt bedraagt naar schatting zo’n 12 miljard dollar, omgerekend zo’n 11,3 miljard euro. Meer dan 400.000 schuldeisers zouden zich uiteindelijk kunnen aansluiten bij de claim tegen BHP bij het Hooggerechtshof in Londen. Het proces zal op 9 april 2024 van start gaan.

Een woordvoerder van BHP stelt dat de Britse claim “onnodig” is. Zo zou het bedrijf al gerechtelijke procedures hebben lopen in Brazilië, waarmee volgens hem “dubbelingen” ontstaan.