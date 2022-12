Minimumloon in Turkije volgend jaar met 55 procent omhoog

Inwoners van Turkije die het minimumloon verdienen gaan er vanaf volgend jaar flink op vooruit. De Turkse overheid heeft namelijk besloten dat loon met 55 procent te verhogen, aldus president Recep Tayyip Erdogan tijdens een televisietoespraak. Het afgelopen jaar ging het minimumloon ook al omhoog.

Het maandelijkse nettominimumsalaris komt daarmee in 2023 uit op 8500 lira, omgerekend zo’n 427 euro. Volgens de Turkse minister van Arbeid is het minimumloon in Turkije van toepassing op ongeveer een derde van de beroepsbevolking. Met de salarisverhoging wil de Turkse overheid de druk op de bevolking, die te maken heeft met stijgende kosten van levensonderhoud, verlichten.

De aankondiging komt een half jaar voordat er verkiezingen plaatsvinden in Turkije, een land dat kampt met hoge inflatie. In november bedroeg die ruim 84 procent op jaarbasis. De kostencrisis in het land vormt een bedreiging voor de populariteit van Erdogan. Onder zijn druk verlaagde de Turkse centrale bank vanwege de inflatie eerder al de rentetarieven. Die besluiten waren opvallend, omdat juist een renteverhoging in de regel de inflatie afremt.