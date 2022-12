Productie drijvende gasfabriek van Shell in Australië stilgelegd

Shell heeft een drijvende fabriek voor vloeibaar aardgas voor de westkust van Australië stilgelegd nadat er brand was uitgebroken. Daardoor krijgen Aziatische klanten van het concern nu minder brandstof.

De brand bij het drijvend complex genaamd Prelude werd woensdagmiddag ontdekt en was snel onder controle, maakte Shell bekend. “De productie is tijdelijk stilgelegd en er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van het incident.”

De fabriek werd deze week juist weer opgestart, nadat de productie ongeveer twee maanden had stilgelegen wegens onderhoud. De brand is opnieuw een tegenslag voor ’s werelds grootste drijvende LNG-fabriek, die sinds de start in 2019 kampt met aanhoudende technische problemen.

De storing dreigt ook het wereldwijde energietekort te verergeren nu de wintervraag naar gas van Aziatische klanten van Shell op zijn hoogtepunt zit. Het in Londen gevestigde olie- en gasconcern heeft niet bekendgemaakt wanneer de productie weer hervat wordt. De faciliteit heeft een capaciteit om 3,6 miljoen ton vloeibaar aardgas per jaar te produceren.