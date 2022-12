Rentevrees drukt Europese beurzen in het rood

De Europese aandelenbeurzen zijn donderdag in het rood gesloten, waarmee de flinke winsten van een dag eerder deels werden kwijtgespeeld. De zorgen bij beleggers over verdere renteverhogingen door de Amerikaanse centrale bank laaiden weer op, na een opwaartse bijstelling van de economische groei in de Verenigde Staten in het derde kwartaal. Er wordt gevreesd dat die renteverhogingen door de Federal Reserve een recessie zullen veroorzaken.

De Amsterdamse AEX-index sloot 1,3 procent lager op 700,40 punten. Daarmee bleef de hoofdgraadmeter op Beursplein 5 wel nipt boven de grens van 700 punten. De MidKap daalde 1 procent tot 933,23 punten. In Londen, Parijs en Frankfurt stonden minnen tot 1,4 procent op de koersenborden.

De chipfondsen ASMI, Besi en ASML waren de grootste dalers in de AEX met verliezen tot 4,1 procent. Dat had ook te maken met tegenvallende cijfers van de Amerikaanse fabrikant van geheugenchips Micron Technology. Betalingsverwerker Adyen stond ook bij de sterkste verliezers met een min van 3,4 procent.

Philips was koploper in de hoofdindex met een plus van ruim 3 procent. Daarmee zette Philips zijn opmars voort. Het aandeel won woensdag al 5,7 procent na goed ontvangen testresultaten van de slaapapneu-apparaten van het zorgtechnologieconcern, waaruit bleek dat de risico’s op gezondheidsklachten bij gebruikers “zeer klein” zijn.

In de MidKap bungelde maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, onderaan met een daling van 7,5 procent, gevolgd door industrieel toeleverancier Aalberts (min 2,4 procent). Apothekentoeleverancier Fagron prijkte bovenaan bij de middelgrote fondsen op het Damrak met een plus van 2 procent. Op woensdag steeg het aandeel Fagron al bijna 5 procent.

Elders in Europa hadden chipbedrijven het ook lastig vanwege de rente- en recessiezorgen. Zo ging het Duitse Infineon 3,5 procent omlaag in Frankfurt. In Parijs werd STMicroelectronics 4,8 procent lager gezet.

De euro was 1,0585 dollar waard, tegen 1,0610 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 78,26 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 82,04 dollar per vat.