Techaandelen VS op weg naar slechtste december in twintig jaar

Amerikaanse techaandelen lijken hard op weg hun slechtste december door te maken in meer dan twintig jaar. Dat komt doordat beleggers steeds minder overtuigd lijken van hun aanvankelijke hoop dat de Federal Reserve de rente minder sterk gaat verhogen. Techgraadmeter Nasdaq 100 zakte donderdag tussentijds zelfs zo’n 4 procent. Dat is de sterkste koersval sinds oktober.

Dit gebeurde nadat nieuwe cijfers over de Amerikaanse werkloosheidsuitkeringen in de buurt van hun historisch lage niveaus bleven. Daarmee lijkt er voor de centrale bank in Washington weinig reden om te stoppen met het opvoeren van de rente. Met een hogere rente probeert de Fed de Amerikaanse economie wat af te remmen om de hoge inflatie te beteugelen.

Uiteindelijk ging de Nasdaq 100, de index met de 100 meest verhandelde ondernemingen op de NASDAQ, 2,5 procent lager de handel uit op 10.956,14 punten. In deze graadmeter zitten grote fondsen als Apple en Microsoft. Deze maand leverde de index al bijna 9 procent in. De Dow-Jonesindex verloor donderdag 1,1 procent op 33.027,49 punten en de brede S&P 500 daalde 1,5 procent tot 3822,39 punten. De olieprijzen gingen tot 0,6 procent omlaag.

Micron Technology behoorde met een min van meer dan 3 procent tot de in het oog springende dalers in New York na tegenvallende resultaten. De Amerikaanse fabrikant van geheugenchips dook in het afgelopen kwartaal in de rode cijfers en kondigde aan het personeelsbestand in 2023 met zo’n 10 procent te verminderen. Het bedrijf heeft ongeveer 48.000 medewerkers. Ook schrapt het bedrijf de bonussen en worden de salarissen van het management verlaagd. Het aandeel verloor 3,3 procent.

Microsoft verloor verder bijna 3 procent. Het techconcern heeft een boete van 60 miljoen euro gekregen in Frankrijk voor de wijze waarop zijn zoekmachine Bing met zogeheten cookies omgaat. Cookies zijn kleine softwarebestandjes die informatie over het surfgedrag van consumenten bijhouden. Bing zette volgens de Franse privacywaakhond die cookies zonder melding op de computer en dat is verboden als ze voor advertentiedoeleinden worden gebruikt.

Google-moeder Alphabet sloot 2 procent lager na een grote deal voor uitzendrechten voor American football-wedstrijden. Het populaire Sunday Ticket-pakket van de National Football League gaat naar YouTube TV, een streamingdienst van het technologieconcern. Naar verluidt betaalt Alphabet meer dan 2 miljard dollar per jaar om de exclusieve rechten voor de komende zeven jaar te bemachtigen.