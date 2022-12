Verkoop nieuwe bedrijfswagens EU opnieuw gedaald in november

De verkoop van nieuwe bedrijfswagens in de Europese Unie is in november opnieuw gedaald. Dat meldt autobrancheorganisatie ACEA. De verkoop ging met 0,6 procent omlaag ten opzichte van een jaar eerder, tot in totaal 141.903 bedrijfsvoertuigen. Het is de veertiende maand op rij met lagere verkopen, aldus ACEA.

De daling komt door een lagere verkoop van bestelbusjes en bussen. De verkoop van vrachtwagens ging wel omhoog. Over de eerste elf maanden van dit jaar was een daling van de verkoop van nieuwe commerciƫle voertuigen in de EU met 15,5 procent tot bijna 1,5 miljoen stuks te zien.

De verkoop wordt al langere tijd gehinderd door leveringsproblemen omdat autofabrikanten kampen met tekorten aan onderdelen, waaronder computerchips. Daarnaast zijn veel bedrijven vanwege de recessie- en inflatiezorgen terughoudender geworden met investeringen in nieuwe voertuigen.

In Nederland nam de verkoop van nieuwe bedrijfsvoertuigen in november met 2,9 procent toe tot 6751 stuks. Sinds begin dit jaar gaat het echter om een daling met meer dan 11 procent tot 67.029 bedrijfswagens.