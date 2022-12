Vuurwerkbranche ziet verkoop stijgen, ondanks verbod knalvuurwerk

De Nederlandse vuurwerkbranche voorziet dat er dit jaar voor meer dan 85 miljoen euro aan legaal vuurwerk verkocht gaat worden. Dat is ruim 10 procent meer dan de 77 miljoen euro in 2019. “De verkoop gaat eigenlijk fantastisch, boven verwachting. Het enthousiasme is groot na twee jaar geen vuurwerk”, zegt Leo Groeneveld, voorzitter van Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN).

Consumenten kiezen volgens hem massaal voor siervuurwerk, nu knalvuurwerk is verboden. Ook vuurwerkpijlen, romeinse kaarsen en babypijltjes zijn niet meer toegestaan. “Nu is daar ook nog de ‘single shot’ bijgekomen. Dat is een heel klein buisje op een voetje waar een lichtkogel uitkomt, met een knal op 15 meter hoogte”, vertelt Groeneveld.

Consumenten kopen dit jaar vooral “grote cakes, die in alle kleuren, soorten en maten verkrijgbaar zijn en waar allerlei schoten uitkomen.” Volgens de vuurwerkexpert creĆ«er je op oudejaarsavond “je eigen vuurwerkshowtje” met zo’n cakebox. “Dat kan met allerlei thema’s, als je bijvoorbeeld alleen maar goud en blauw wil, dan is dat mogelijk.” Ook fonteinen, “met prachtige kleuren” doen het volgens Groeneveld goed.

Groeneveld maakt bij de verkoop een kanttekening: de weersomstandigheden. “Als het mooi, helder vriezend weer is wordt er zeker 10 tot 15 procent meer verkocht dan wanneer het druilerig en mistig is.” Volgens de belangenvereniging is vuurwerk dit jaar ongeveer 10 procent duurder geworden. Sinds half november zijn de webwinkels geopend waar consumenten vuurwerk kunnen bestellen. In de laatste drie dagen van het jaar kunnen de bestellingen opgehaald worden bij de winkel.