Bagage-afhandelaars Heathrow staken toch niet na hoger loonbod

Bagage-afhandelaars op de Londense luchthaven Heathrow hebben een staking volgende week afgeblazen. Afhandelingsbedrijf Menzies kwam met een hoger loonbod en dat accepteerden de bagagesjouwers. Ze hadden een staking gepland die donderdag zou beginnen en tot nieuwjaarsdag zou duren.

De afgeblazen staking was een klein lichtpuntje, maar het Verenigd Koninkrijk wordt nog altijd geteisterd door andere acties van werknemers. Zo begon de Britse grenspolitie aan een stakingsactie die duurt tot ten met tweede kerstdag. Daardoor kunnen reizigers op de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick, en enkele andere vliegvelden in Groot-Brittanniƫ, te maken krijgen met lange wachttijden. Een hoge officier van de grenspolitie suggereerde zelfs dat sommige luchthavens dicht moeten.

Maar Heathrow liet vrijdag weten dat alles normaal werkte en dat er geen vertragingen of annuleringen waren. De paspoortcontroleurs staken van 28 tot en met 31 december opnieuw.

Als die twee stakingen niet tot een hoger loon leiden kan de situatie volgend jaar escaleren, waarschuwde vakbond PCS. Een van de stakende paspoortcontroleurs stelde dat hij en zijn collega’s bereid zijn te blijven staken tot er een resultaat ligt. “Als je je rekeningen niet kunt betalen en je schuld loopt op, wat voor keuze heb je dan?”

Ook onder meer verplegend personeel, ambulancepersoneel en treinmachinisten en – conducteurs staken de komende tijd nog in het Verenigd Koninkrijk. Premier Rishi Sunak hamert erop dat het voor de overheid belangrijk is om de lonen van ambtenaren en semi-overheidspersoneel niet te hard te laten stijgen. Maar de inflatie in het Verenigd Koninkrijk is al maanden zeer hoog en het publiek lijkt op de hand van de stakers.