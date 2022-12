Bescheiden dagwinsten voor beurzen New York, Tesla blijft dalen

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag hoger gesloten, na een forse verliesbeurt een dag eerder. Op de laatste dag voor het kerstweekend verwerkten beleggers onder andere nieuwe gegevens over de inflatie in de Verenigde Staten. Tesla bleef verliezen, ondanks de belofte van topman Elon Musk om niet opnieuw grote hoeveelheden aandelen van de fabrikant van elektrische auto’s te verkopen.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent hoger op 33.203,93 punten. De breder opgezette S&P 500 won 0,6 procent tot 3844,82 punten en techbeurs Nasdaq steeg 0,2 procent tot 10.497,86.

Tesla sloot bijna 2 procent lager, na een flinke daling op donderdag die volgde op berichten dat het bedrijf flinke kortingen geeft op zijn auto’s. Dat wakkerde de vrees aan dat de vraag naar Tesla’s onder druk staat. Dit jaar raakte het bedrijf al een groot deel van zijn beurswaarde kwijt.

Beleggers deden het verder rustig aan en namen weinig risico in aanloop naar het lange kerstweekeinde. Net als in Europa zijn de Amerikaanse beurzen op maandag 26 december ook gesloten. Voor het openen van de beurzen werd nog wel bekend dat een volgens de Federal Reserve belangrijke maatstaf voor inflatie in november is afgevlakt, maar minder sterk dan kenners in doorsnee hadden verwacht.

Nutanix, een bedrijf in cloudsoftware, verloor 8 procent. Die duikeling kwam na mediaberichten dat IT-concern Hewlett Packard Enterprise (plus 0,25 procent) niet langer interesse heeft in een overname van Nutanix.

Meta Platforms sloot 0,8 procent hoger. Het moederbedrijf van Facebook schikt voor bijna driekwart miljard dollar in een langlopende rechtszaak. Daarin werd beweerd dat het socialemediabedrijf illegaal gegevens van gebruikers deelde met onderzoeksbureau Cambridge Analytica, voorafgaand aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. Facebook-gebruikers klaagden het bedrijf in 2018 al aan.

Op de oliemarkt verwerkten handelaren het dreigement van Rusland om minder olie op te pompen uit protest tegen de maximumprijs die veel westerse landen hebben ingesteld voor Russische olie. Ook werd bekend dat veel oliemaatschappijen hun activiteiten terugschroeven in Amerikaanse staten die worden getroffen door extreme koude.

Een vat Amerikaanse olie kostte 2,8 procent meer op 79,68 dollar. Brentolie werd 3,6 procent duurder op 83,92 dollar per vat. De euro was 1,0616 dollar waard, tegen 1,0624 bij het slot van de Europese beurzen.