Cabinepersoneel Ryanair in België staakt in kerstvakantie

Stewards en stewardessen van Ryanair in België leggen twee weekenden in de kerstvakantie het werk neer. Zowel het weekend van oud en nieuw als het eerste weekend van januari voeren ze actie om af te dwingen dat de Ierse budgetvlieger het in België geldende minimumloon gaat betalen. Daarvoor werd ook in de zomer al gestaakt, maar Ryanair blijft de wet aan zijn laars lappen, aldus de bonden.

Volgens de vakbonden moet mogelijk de helft van de vluchten van en naar de luchthaven van Charleroi geschrapt worden. Alleen vluchten die met personeel van een buitenlandse basis zullen worden uitgevoerd, kunnen wel doorgaan. Daarbij gaat het om personeel dat elders in Europa woont, maar overdag op Ryanair-vluchten van en naar België werkt.

Op de Brusselse luchthaven Zaventem wordt geen hinder verwacht omdat Ryanair daar geen vliegtuigen en personeel heeft gestationeerd sinds eind oktober. De bonden willen ook duidelijkheid van de luchtvaartmaatschappij of die basis in het zomerseizoen weer terugkeert. Daarover zou Ryanair voor Kerstmis duidelijkheid verschaffen.