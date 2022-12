FTX-oprichter wist van fraude, zegt belangrijke zakenpartner

Sam Bankman-Fried, medeoprichter van het failliete handelsplatform voor cryptomunten FTX, heeft volgens een voormalige partner bewust klanten misleid. Caroline Ellison, topbestuurder van het aan FTX gelieerde beleggingshuis Alameda Research, zegt dat zij zich bewust was van de fraude en met Bankman-Fried afspraken had gemaakt om dit te verbergen.

Ellison bekende volgens de openbaar aanklager van New York eerder al schuld aan de omvangrijke fraude die leidde tot het bankroet van FTX. Dat platform vroeg faillissement aan nadat het niet genoeg geld had om tegoeden van gebruikers terug te betalen. Dat kwam onder andere doordat veel van die tegoeden heimelijk werden uitgeleend aan Alameda Research, erkende Ellison volgens een transcript van haar eerste verhoor.

“Van 2019 tot en met 2022 wist ik dat Alameda toegang had tot een kredietfaciliteit van FTX.com, en cryptobeurs die werd geleid door Bankman-Fried”, zei Ellison. Ze voegde eraan toe dat het door haar bestuurde investeringsfonds in de praktijk ongelimiteerd kon lenen van FTX, zonder dat het investeringsfonds daar onderpand tegenover moest stellen of ooit rood kon staan. Daardoor wist ze dat Alameda beschikte over tegoeden van klanten, die daar zelf niets van afwisten.

Ze verklaarde ook dat ze met Bankman-Fried had afgesproken om deze regeling geheim te houden voor kredietverstrekkers aan FTX en valse financiƫle verklaringen af te leggen. Dit brengt de oprichter van FTX in een lastige positie, want in eerdere interviews hield hij telkens vol klanten nooit bewust te hebben misleid. Daarmee suggereerde hij dat het schandaal rond de omgevallen cryptobeurs vooral het resultaat was van laks bestuur door hem, in plaats van opzettelijke misleiding.

Ook Gary Wang, medeoprichter van FTX, heeft schuld bekend en voor Bankman-Fried belastende verklaringen afgelegd. Hij zei opdracht te hebben gekregen om codes van het FTX-platform zodanig te veranderen dat Alameda bepaalde voorrechten kreeg. Daarnaast zouden klanten van het platform en investeerders zijn voorgelogen. “Ik weet dat het fout was wat ik deed”, zei hij.

Bankman-Fried werd woensdagavond als hoofdverdachte van de grootschalige fraude overgevlogen van de Bahama’s, waar het hoofdkantoor van FTX staat, naar New York. Hij werd donderdag voorgeleid op verdenking van verduistering van klanttegoeden, die hij volgens Amerikaanse aanklagers in luxe vastgoed en campagnebijdragen voor zowel de Democratische als de Republikeinse partij stopte.