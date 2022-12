Gasprijs zakt onder 90 euro tot laagste niveau sinds juni

De Europese gasprijs is vrijdag verder afgenomen tot ruim onder de 90 euro per megawattuur. De prijs van de brandstof daalt al zes dagen op rij vanwege het zachte weer in Europa, dat naar verwachting tijdens de vakantieperiode in het grootste deel van regio zal aanhouden.

Op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs daalde de prijs vrijdagochtend met bijna 6 procent tot 86,50 euro per megawattuur gas. De gasprijs is deze week al ruim 20 procent gezakt en staat nu op het laagste niveau sinds half juni.

De weersvoorspellingen geven aan dat de temperaturen tot begin januari normaal tot bovengemiddeld zullen zijn, met vooral warmer dan normaal weer in delen van Midden- en Zuid-Europa. Daarnaast zorgen overvloedige voorraden van vloeibaar gemaakt aardgas (lng), volle gasopslagen en een lager gasverbruik door de industrie tijdens de feestdagen, voor een daling van de gasprijs.

De winterstorm die grote delen van de Verenigde Staten teistert, dreigt de export van lng vanuit de Golfkust wel tijdelijk te verstoren, wat de komende dagen de gasprijs op de Europese markt zou kunnen beïnvloeden. Ook is er nog altijd het risico dat Rusland het kleine beetje gas dat het nog steeds naar Europa stuurt, helemaal stopt als reactie op het prijsplafond voor gas, dat volgend jaar in de Europese Unie van kracht wordt.