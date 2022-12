Ierse toezichthouder onderzoekt datalek bij Twitter

Twitter is onderwerp van een Europees privacyonderzoek nadat persoonlijke gegevens van zo’n 5,4 miljoen gebruikers van het socialemediaplatform zijn gelekt. Het door Elon Musk overgenomen bedrijf hield zich mogelijk niet aan de in de Europese Unie geldende regels voor databescherming, meldt de Ierse privacytoezichthouder Data Protection Commission (DPC).

Het datalek dat de DPC nu onderzoekt, stamt uit de periode voordat Musk de leiding overnam bij Twitter. Door de op straat belande gegevens is het nu mogelijk telefoonnummers of e-mailadressen te koppelen aan gebruikersnamen op Twitter. Dat Ierland het onderzoek uitvoert, heeft ermee te maken dat het Europese hoofdkantoor van het Amerikaanse techbedrijf in Dublin staat.

Vanuit Brussel klonken direct na de overname van Twitter door Musk waarschuwende woorden over de in de Europese Unie geldende wetten voor grote internetbedrijven. Behalve om de bescherming van persoonsgegevens van gebruikers, gaat het bijvoorbeeld ook om de strijd tegen haatzaaiende berichten op social media en transparantie over de gebruikte algoritmes. De vrees bestaat dat daar te weinig personeel voor over is gebleven nadat Musk ruwweg de helft van alle medewerkers van Twitter heeft ontslagen.