Meta schikt voor bijna driekwart miljard dollar in privacyzaak

Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, schikt voor bijna driekwart miljard dollar in een langlopende rechtszaak. Daarin werd beweerd dat Facebook illegaal gegevens van gebruikers deelde met onderzoeksbureau Cambridge Analytica, voorafgaand aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016.

In totaal gaat het om een schikking van 725 miljoen dollar, omgerekend zo’n 683 miljoen euro. Meta stemde in augustus al in met een schikking, maar op dat moment waren de voorwaarden nog onbekend.

Facebook-gebruikers klaagden het bedrijf in 2018 aan. Dat gebeurde na de onthulling dat het Britse onderzoeksbureau dat verbonden was aan de presidentscampagne van Donald Trump in 2016 toegang had tot de gegevens van maar liefst 87 miljoen leden van het socialemedianetwerk. Trump maakte gebruik van Cambridge Analytica om Facebook-gebruikers te ’targeten’.