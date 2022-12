Nieuwssite: Michael Bloomberg geïnteresseerd in Washington Post

Michael Bloomberg, de eigenaar van de naar hem genoemde data- en nieuwsleverancier Bloomberg, heeft interesse in een overname van de krant The Washington Post of nieuwsconcern Dow Jones. Dat meldt nieuwssite Axios op basis van ingewijden.

Het bedrijf Bloomberg is bekend van zijn persbureau en zijn terminals waarmee financieel professionals allerlei actuele informatie en koersen bijhouden. Dow Jones is ook gespecialiseerd in financieel nieuws en bezit onder andere de zakenkrant The Wall Street Journal. Daarnaast is het door de Nederlander Almar Latour geleide bedrijf bekend van titels als MarketWatch en Barron’s.

Michael Bloomberg zou al langer azen op mogelijkheden om zijn eigen media-imperium uit te breiden. Hij ziet volgens Axios het meeste heil in een combinatie van zijn bedrijf met Dow Jones, waardoor een van ’s werelds grootste in financieel nieuws gespecialiseerde mediabedrijven zou ontstaan.

News Corporation

Op dit moment is Dow Jones eigendom van News Corporation, het mediaconglomeraat dat is opgericht door Rupert Murdoch. Die Australisch-Amerikaanse miljardair is sinds enkele maanden bezig News Corporation weer samen te voegen met het eveneens door hem en zijn familie gecontroleerde Fox Corp, dat ontstond nadat hij 21st Century Fox in 2013 afsplitste in de nasleep van een afluisterschandaal. Michael Bloomberg heeft News Corporation naar verluidt nog niet benaderd over een overname.

The Washington Post, nu in handen van Amazon-eigenaar Jeff Bezos, is volgens Amerikaanse media van plan banen te schrappen na een verlieslatend jaar. Een woordvoerder van The Washington Post liet Axios weten dat de krant niet te koop staat.