Philips bovenaan in licht hoger gesloten AEX

Zorgtechnologiebedrijf Philips is vrijdag bovenaan geƫindigd op de aandelenbeurs in Amsterdam, die met een voorzichtige dagwinst het extra lange kerstweekend in is gegaan. Een dag eerder verloor de AEX net zoals andere graadmeters op Europese beurzen nog fors. Dat kwam door zorgen over mogelijke extra renteverhogingen in de Verenigde Staten, waar de economie harder bleek te zijn gegroeid dan eerder geraamd.

De AEX eindigde 0,1 procent procent in de plus op 701,06 punten. De MidKap steeg 0,7 procent tot 939,41 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen wonnen tot 0,2 procent, Parijs zakte 0,2 procent.

Uit de VS kwam ’s middags het nieuws dat de favoriete maatstaf voor inflatie van de Fed in november iets was afgevlakt ten opzichte van de voorgaande maand. Maar die inflatiemeter daalde minder dan kenners in doorsnee hadden verwacht.

Philips won ruim 4 procent. Het zorgtechnologieconcern kent een slecht beursjaar met een koersverlies van bijna 60 procent door de problemen met zijn beademingsapparatuur. Deze week kwam het bedrijf met positief nieuws. Testresultaten van de slaapapneu-apparaten tonen volgens Philips aan dat de risico’s op gezondheidsklachten bij gebruikers “zeer klein” zijn.

Chipmachinemaker ASML was van de hoofdfondsen de sterkste daler met een verlies van 1,1 procent. Ook chiptoeleverancier ASMI (min 0,6 procent) en informatieverstrekker Wolters Kluwer (min 0,7 procent) zaten bij de schaarse dalers.

Bij de kleinere bedrijven klom Heijmans 3,2 procent. De bouwer mag als een van in totaal zes zogeheten voorkeursleveranciers de uitbreiding en verzwaring van het hoogspanningsnet van Tennet in Nederland uitvoeren. De totale contractwaarde voor de leveranciers bedraagt 800 miljoen euro.

Op de oliemarkt reageerden handelaren op het dreigement van Rusland om minder olie op te pompen uit protest tegen de maximumprijs die veel westerse landen hebben ingesteld voor Russische olie. Daarnaast treft extreem winters weer raffinaderijen in de VS.

Een vat Amerikaanse olie kostte 2,6 procent meer op 79,53 dollar. Brentolie werd 2,9 procent duurder op 83,33 dollar per vat. De euro was 1,0624 dollar waard, tegen 1,0585 dollar een dag eerder.