Philips en ArcelorMittal aan kop in vlakke AEX-index

Zorgtechnologieconcern Philips en staalfabrikant ArcelorMittal gingen vrijdag aan kop in de AEX-index op het Damrak, die weinig beweging liet zien. De stemming op de beurs bleef voorzichtig na de flinke verliesbeurt een dag eerder. Beter dan verwachte cijfers over de Amerikaanse economie en de arbeidsmarkt wakkerden donderdag de vrees aan dat de Federal Reserve de rente in de Verenigde Staten tot ver in het nieuwe jaar zal blijven verhogen.

Beleggers maken zich daarnaast op voor een lang weekeinde. Maandag zijn de Europese beurzen gesloten vanwege de viering van tweede kerstdag. In Londen wordt vrijdag slechts een halve dag gehandeld in aanloop naar de kerstdagen en blijft de beurs tot en met dinsdag 27 december dicht.

De AEX noteerde in de ochtendhandel ongewijzigd op 700,39 punten. De hoofdindex zakte een dag eerder 1,3 procent, maar wist daarbij net boven de belangrijke grens van 700 punten te sluiten. De MidKap klom 0,1 procent tot 934,06 punten. De beurs in Frankfurt won 0,1 procent en Parijs daalde 0,1 procent. De Londense FTSE-index steeg een fractie.

Philips stond bovenaan met een plus van dik 2 procent. Het zorgtechnologieconcern kent een slecht beursjaar met een koersverlies van bijna 60 procent door de problemen met zijn beademingsapparatuur. Deze week kwam het bedrijf echter met positief nieuws. Testresultaten van de slaapapneu-apparaten tonen volgens Philips aan dat de risico’s op gezondheidsklachten bij gebruikers “zeer klein” zijn.

ArcelorMittal volgde met een winst van 1 procent. Chipmachinemaker ASML was de grootste daler in de AEX, met een verlies van 0,6 procent. In de MidKap ging tankopslagbedrijf Vopak aan kop met een plus van 1,6 procent. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM sloot de rij met een min van 0,6 procent.

Galapagos daalde 0,1 procent. Medisch directeur Walid Abi-Saab heeft besloten om het biotechnologiebedrijf te verlaten. Ook legt hij per 31 december 2022 zijn functie als lid van het directiecomité neer.

Heijmans steeg 1,5 procent. De bouwer mag als één van in totaal zes zogeheten voorkeursleveranciers de uitbreiding en verzwaring van het hoogspanningsnet van Tennet in Nederland uitvoeren. De totale contractwaarde voor de leveranciers bedraagt 800 miljoen euro.

Op de oliemarkt werd gereageerd op het dreigement van Rusland om minder olie op te pompen uit protest tegen de maximumprijs die veel westerse landen hebben ingesteld voor Russische olie. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent meer op 78,19 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder op 81,55 dollar per vat. De euro was 1,0613 dollar waard, tegen 1,0585 dollar een dag eerder.