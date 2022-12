Rusland dreigt minder olie op te pompen na invoeren maximumprijs

Rusland dreigt minder olie op te pompen uit protest tegen de maximumprijs die veel westerse landen hebben ingesteld voor Russische olie. Vice-premier Alexander Novak zegt dat zijn land 500.000 tot 700.000 vaten olie per dag minder kan produceren. Dat deed hij nadat president Vladimir Poetin al had aangekondigd maandag of dinsdag een decreet met de Russische reactie te ondertekenen. De verlaging komt overeen met iets meer dan 5 procent van de totale Russische olieproductie.

De landen van de G7 stelden onlangs een maximumprijs in voor Russische olie van 60 dollar per vat. Bedrijven die de olie met schepen vervoeren of de verzekering van die schepen regelen, mogen daardoor niet meewerken aan een duurdere verkoop van Russische olie. Niet alle landen doen mee aan die maximumprijs, maar de gedachte is dat ook andere landen een korting kunnen bedingen bij Rusland waardoor dat land zo minder geld verdient aan de handel in olie.

Rusland zei al eerder geen olie meer te willen leveren aan landen die meedoen aan de maximumprijs. Samen met een invoerverbod vanuit de EU voor olie die niet met een pijplijn wordt aangevoerd, zorgde de maximumprijs voor een fors lagere oliestroom vanuit Rusland naar de wereldmarkten. Het doel van de maximumprijs was echter om die stroom op peil te houden en er alleen voor te zorgen dat de verdiensten van Rusland dalen. Toch voerde Rusland sinds 5 december de helft minder olie uit.

Als Rusland zijn olieproductie echt verlaagt, kan dat gevolgen hebben voor de olieprijs. China heeft net zijn coronabeleid aangepast en de verwachting is dat die economie flink zal groeien als de ergste coronagolven voorbij zijn. Tegelijkertijd blijft de Amerikaanse economie sterk en de vraag naar olie dus op niveau. Een recessie in Europa lijkt bovendien mee te vallen.