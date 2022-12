Tata Steel belooft baanbehoud voor werknemers vuile fabrieken

Medewerkers van Tata Steel Nederland die in de fabrieken werken die op termijn moeten sluiten voor verduurzaming van het bedrijf, kunnen gegarandeerd blijven werken bij het staalconcern. Dat is een van de afspraken die het bedrijf heeft gemaakt met vakbonden, meldt FNV.

Tata Steel, op dit moment het bedrijf met de grootste CO2-uitstoot in Nederland, verwacht enkele grote installaties dicht te moeten doen. Het gaat in de eerste fase onder andere om de kooks- en gasfabriek en een hoogoven. In 2045 wil het bedrijf klimaatneutraal staal produceren, waarbij een grote rol is weggelegd voor waterstof als vervanger van fossiele brandstoffen.

Om zorgen bij medewerkers over hun baan weg te nemen, sloten vakbonden en de staalfabriek een sociaal akkoord. Naast de gegarandeerde functie elders binnen het bedrijf na de sluiting van een fabriek, krijgen medewerkers van verdwijnende Tata Steel-fabrieken ook een premie als ze bij het bedrijf blijven tot die locaties definitief zijn gesloten. Die blijfbonus kan oplopen tot 60.000 euro bruto.

De regelingen moeten nog verder worden uitgewerkt. Begin januari gaat Tata Steel daarmee verder.

Tata Steel is van oudsher een grote werkgever in de regio rond IJmuiden en Velsen en heeft nu ruim 9000 werknemers. Het bedrijf staat tegelijkertijd onder toenemende druk om schoner te werken na schandalen rond grafietregens in de omgeving en een grotere dan aanvankelijk bekende uitstoot van schadelijke stoffen.