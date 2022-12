Tesla verliest op Wall Street ondanks belofte topman Elon Musk

Tesla wist vrijdag niet direct te herstellen op de aandelenbeurzen in New York. Het aandeel verloor bijna 2 procent na de belofte van topman Elon Musk om volgend jaar en mogelijk ook in 2024 geen aandelen meer te verkopen van de fabrikant van elektrische auto’s. Musk verkocht dit jaar voor miljarden dollars aan Tesla-aandelen, onder meer om de overname van het socialemediabedrijf Twitter te financieren. Dat deed hij ondanks eerdere beloftes om geen aandelen van Tesla meer van de hand te doen.

Tesla raakte dit jaar bijna 70 procent aan beurswaarde kwijt. Donderdag zakte het aandeel nog zo’n 9 procent na berichten dat het bedrijf flinke kortingen biedt om zijn voertuigen aan de man te brengen. Dat wakkerde vrees aan dat de vraag naar Tesla’s onder druk staat. Ook heeft het bedrijf last van de toegenomen concurrentie nu steeds meer traditionele automakers met elektrische modellen komen.

Beleggers deden het verder rustig aan en namen weinig risico in aan loop naar het lange kerstweekeinde. Net als in Europa zijn de Amerikaanse beurzen op maandag 26 december ook gesloten. Beter dan verwachte cijfers over de Amerikaanse economie en de arbeidsmarkt zorgden donderdag nog voor een negatieve stemming op Wall Street. Dat kwam door de vrees dat de Federal Reserve de rente nog tot ver in het nieuwe jaar zal blijven verhogen om de inflatie te bestrijden.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent lager op 32.976 punten. De brede S&P 500 zakte ook 0,2 procent tot 3816 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,5 procent tot 10.416 punten. Na drie winstjaren op rij koerst Wall Street af op het slechts beursjaar sinds 2008.

Voorbeurs werd nog bekendgemaakt dat de orders voor duurzame goederen in de VS in november harder waren gedaald dan verwacht. Daarnaast vlakte de favoriete maatstaf voor inflatie van de Fed in november iets af ten opzichte van de voorgaande maand

Meta Platforms ging 0,5 procent omlaag. Het moederbedrijf van Facebook schikt voor bijna driekwart miljard dollar in een langlopende rechtszaak. Daarin werd beweerd dat het socialemediabedrijf illegaal gegevens van gebruikers deelde met onderzoeksbureau Cambridge Analytica, voorafgaand aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. Facebook-gebruikers klaagden het bedrijf in 2018 al aan.

Op de oliemarkt verwerkten handelaren het dreigement van Rusland om minder olie op te pompen uit protest tegen de maximumprijs die veel westerse landen hebben ingesteld voor Russische olie. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,9 procent meer op 79,76 dollar. Brentolie werd 2,6 procent duurder op 83,02 dollar per vat. De euro was 1,0604 dollar waard, tegen 1,0585 dollar een dag eerder.