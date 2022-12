Media: Amazon overweegt vluchten met zalm in plaats van pakketten

Webwinkelconcern Amazon probeert overtollige ruimte in zijn vrachtvliegtuigen te verkopen aan andere partijen. Zo wil de Amerikaanse onderneming zich aanpassen aan de nieuwe economische realiteit, meldden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Amazon heeft tijdens de coronapandemie flink geprofiteerd van de vele online shoppende consumenten. Maar inmiddels is die periode van stormachtige groei voorbij en letten veel mensen meer op hun uitgaven vanwege de flink opgelopen inflatie.

Een van de opties waaraan zou worden gedacht is het vullen van lege vliegtuigen die terugkeren uit Hawaï en Alaska met ananas en zalm. Amazon zou zijn vliegtuigen liever tijdelijk volstoppen met andere goederen dan ze te verkopen. Het bedrijf gaat er namelijk van uit dat de vraag van consumenten weer zal aantrekken.

Amazon beschikt over een vloot van ongeveer honderd vliegtuigen in de Verenigde Staten en Europa. Het bedrijf houdt er rekening mee zelf de komende tijd niet al die toestellen te kunnen vullen. Vandaar dat de afgelopen maanden veel nieuwe krachten zijn aangenomen met ervaring in het op de markt brengen van vrachtruimte voor luchtvaartmaatschappijen, aldus de bronnen.

Een woordvoerder van Amazon weigerde commentaar te geven. In november waren er ook al berichten dat Amazon vele duizenden banen wil schrappen. In de coronajaren verdubbelde het personeelsbestand van het techbedrijf bijna, om aan de forse groei van online winkelen te voldoen. Maar nu verwacht Amazon mindere tijden door de gedaalde koopkracht en een mogelijke economische recessie.