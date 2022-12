Beurzen in rustige en korte handelsweek richting 2023

De laatste beursweek van 2022 belooft een rustige te worden. Op tweede kerstdag zijn de beurzen in Europa en de Verenigde Staten gesloten en wordt er alleen in Azië gehandeld. Daarbij blijft de beurs in Londen ook dinsdag nog gesloten en vrijdagmiddag krijgen de handelaren in de Engelse hoofdstad opnieuw vrijaf.

Bovendien zijn bij veel financiële instellingen veel mensen vrij in de week tussen Kerstmis en oud en nieuw. Dat betekent dat er weinig zal worden gehandeld. In die zogeheten ‘dunne’ handel kan met relatief kleine transacties de koers van een aandeel snel in beweging worden gezet. Flinke schommelingen zijn daarom niet uitgesloten in deze periode.

De olieprijs kan ook nog wel bewegen nu Rusland aangeeft mogelijk de productie te gaan beperken. Het land doet dat als reactie op de maximumprijs die veel westerse landen sinds kort hanteren. Begin volgende week zou president Vladimir Poetin een decreet tekenen met de precieze maatregelen die Rusland neemt.

Bedrijfsnieuws wordt er nauwelijks verwacht, maar qua macro-economische cijfers valt nog wel wat te verwachten al is ook daar de spoeling dun. Uit Nederland en Japan komen er cijfers over de winkelverkopen. Daarnaast brengt het CBS op de laatste werkdag van 2022 ook nog cijfers over de prijzen die producenten vragen en het vertrouwen van producenten in de economie naar buiten.