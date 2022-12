Benzine zo’n 10 procent goedkoper dan begin dit jaar

De benzineprijs aan de Nederlandse pomp stevent dit jaar af op een prijsdaling van zo’n 10 procent, ondanks dat de prijs na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne in rap tempo opliep tot het hoogste niveau ooit. Met nog een paar dagen te gaan voor de jaarwisseling blijft het beeld echter grillig. Als de tijdelijke accijnsverlaging in de loop van volgend jaar wordt afgebouwd schieten de prijzen waarschijnlijk weer een stuk omhoog.

Maandag staat de landelijke adviesprijs voor een liter Euro95 op 1,899 euro, komt naar voren uit cijfers van consumentencollectief UnitedConsumers. Dat is beduidend lager dan de 2,111 van rond Oud en Nieuw begin dit jaar. Maar in maart kwam de literprijs kortstondig boven de 2,50 euro uit.

Pomphouders kunnen wel afwijken van de adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen. Doorgaans betalen automobilisten die prijzen alleen langs de snelweg. Om automobilisten wat tegemoet te komen kwam de overheid per 1 april met een accijnsverlaging. Inclusief btw betekende dat een prijsval van meer dan 20 cent per liter.

Later liepen de olieprijzen wereldwijd nogmaals hard op door de Europese boycot van Russische olie. Daardoor piekte de benzineprijs in Nederland in juni weer op meer dan 2,50 euro. Naarmate de rust op de oliemarkten wat meer terugkeerde werd benzine hier ook geleidelijk aan weer goedkoper. Dat had onder meer te maken met verwachtingen dat de vraag naar olie in China zal afnemen door tragere economische groei daar. In veel westerse economieën dreigen nu ook recessies.

Aan diesel ben je wel meer kwijt dan begin dit jaar. De gemiddelde adviesprijs ligt nu op 1,892 euro, tegen 1,741 bijna twaalf maanden terug. Diesel was dit jaar soms zelfs duurder dan benzine. Dat komt door de hoge vraag naar het spul, dat ook in de industrie en de transportwereld gewild is. Kenners hebben erop gewezen dat er in Europa al langer sprake was van een tekort aan diesel. Dit werd tot dit jaar opgelost door de aanvoer van diesel uit Rusland, maar dat kan nu niet meer.

Wat de prijzen aan de pomp komende tijd gaan doen hangt van meerdere factoren af. Zo zal het ook van belang zijn of de grote olielanden van oliekartel OPEC hun productie extra willen verlagen om de prijzen te stutten. De verlaging van de accijns voor autobrandstof in Nederland zou eigenlijk duren tot eind dit jaar. Maar de overheid heeft de maatregel verlengd tot halverwege volgend jaar. Daarna zal de ingreep worden afgebouwd. Vroeg of laat ontkomen automobilisten er niet aan dat ze bij een tankbeurt weer meer belasting moeten betalen.