Chip- en techbedrijven bij stijgers op licht hogere beurs Tokio

Chipbedrijf Tokyo Electron behoorde maandag bij de stijgers op de aandelenbeurs in Tokio. De maker van apparatuur om chips mee te fabriceren profiteerde van wat optimisme bij beleggers nadat voor het weekeinde bleek dat een favoriete graadmeter van de Fed om inflatie mee te meten wat afvlakte. Het aandeel ging 2,2 procent omhoog. Elektronicaconcern Hitachi steeg 1,6 procent.

Zorgen waren er nog wel over China, waar de coronagolf moeilijk in de gaten te houden is. Eerder al werden er geen betrouwbare gegevens meer geleverd omdat er veel minder verplichte tests waren en de Chinese nationale gezondheidscommissie is nu zelfs helemaal gestopt met die dagelijkse cijfers.

Behalve in Tokio, waar de beurs 0,7 procent steeg, waren ook die in Seoul en China open. De Koreaanse hoofdindex Kospi werd 0,2 procent hoger gezet en de beurs in Shanghai steeg 0,5 procent. Daar ging de deelindex met defensiebedrijven ruim 2 procent omhoog na een grote Chinese militaire oefening rondom Taiwan.

De beurzen in Hongkong en Sydney bleven gesloten vanwege tweede kerstdag. In Sydney hebben de handelaren ook dinsdag nog vrijaf.