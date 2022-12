Meerderheid Duitsers rekent op gastekort deze winter of volgende

Een meerderheid van de Duitsers denkt dat er deze winter of volgende winter een gastekort ontstaat. Dat meldt het Duitse persbureau dpa dat een peiling liet uitvoeren. Iets minder dan een derde van de Duitsers denkt dat hun land beide winters zonder problemen zal doorstaan.

29 procent van de ondervraagden denkt dat er deze winter al te weinig gas zal zijn. Nog eens iets meer dan een kwart denkt dat dit pas in de winter van 2023/2024 zal gebeuren.

Of bijvoorbeeld sportevenementen gewoon door moeten gaan, leidt tot meer verdeeldheid. 43 procent van de Duitsers vindt dat voetbalwedstrijden in de Bundesliga, maar ook wedstrijden in de profcompetities voor ijshockey, basketbal, handbal en verschillende wintersporten gewoon door moeten gaan. Daarentegen vind 40 procent dat die evenementen beter verschoven kunnen worden om energie te besparen. De rest had geen mening.

Overigens lopen de Duitse gasvoorraden weer wat op nu het weer zachter is geworden. Begin december waren die voor 98 procent gevuld, maar tijdens de koudegolf halverwege de maand ging er veel gas doorheen. Zaterdag waren de opslagen weer voor bijna 88 procent gevuld.

Verder rekent de helft van de ruim 2000 ondervraagden erop dat de inflatie in 2023 verder blijft stijgen en verwacht ruim een kwart dat die even hoog blijft als de 10 procent van november. Economen denken juist dat de geldontwaarding minder sterk zal zijn, maar slechts 13 procent van de Duitsers gelooft daarin.

