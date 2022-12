Treinstakingen ontregelen leven in Groot-Brittannië en Portugal

Treinpersoneel in Groot-Brittannië staakt ook op tweede kerstdag en daardoor ligt het treinverkeer in het land grotendeels stil. De medewerkers van spoorbedrijven waren door vakbond RMT opgeroepen van kerstavond tot dinsdag het werk neer te leggen.

In het Verenigd Koninkrijk staat tweede kerstdag bekend als Boxing Day. Veel mensen gaan dan shoppen of naar een voetbalwedstrijd. De AA, de Britse tegenhanger van de ANWB, verwacht dan ook dat veel meer mensen met de auto gaan. De organisatie rekent erop dat meer dan 15 miljoen auto’s de weg opgaan, schrijft Sky News. Ook buslijnen verwachten grote drukte.

Voor vakantiegangers naar Groot-Brittannië zijn er ook problemen. Zo rijden de treinen tussen Londen en de luchthavens Heathrow en Gatwick niet. Op Heathrow en verschillende andere luchthavens in het land staakt de douane.

Behalve in Groot-Brittannië staakt ook treinpersoneel in Portugal. Daar reden ongeveer twee van de drie treinen niet. De Portugese spoormedewerkers zijn ontevreden omdat hun koopkracht door de hoge inflatie terug is gelopen.