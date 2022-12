Turkije verwacht fors meer aardgas uit Zwarte Zee te halen

Turkije verwacht een derde meer aardgas uit de Zwarte Zee te kunnen halen na een nieuwe beoordeling van de omvang van een bestaand gasveld en een nieuwe gasvondst. Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan laten weten. Door deze meevaller hoeft Turkije in de toekomst waarschijnlijk minder gas uit het buitenland te importeren.

De reserves van de offshore-velden onder Turkse controle bevatten volgens de nieuwe schatting nog ongeveer 710 miljard kubieke meter gas. Vooral het grote Sakarya-veld blijkt veel groter dan aanvankelijk werd aangenomen. In de buurt van dat veld is ook nog een klein ander veld gevonden. “Deze nieuwe ontdekking opent de deur voor nieuwe. We zullen zo snel mogelijk beginnen met het boren”, aldus Erdogan.

De aankondiging komt voor de president op een belangrijk moment. Volgend jaar zijn er namelijk nieuwe verkiezingen in Turkije, dat al enige tijd kampt met een torenhoge inflatie. Ondanks steunmaatregelen van de regering zijn de energierekeningen na de oorlogsuitbraak in Oekraïne ook in Turkije flink gestegen. Erdogan wil daarom graag dat zijn land minder afhankelijk wordt van de import van gas uit andere landen.