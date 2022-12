Air France-KLM stijgt op Damrak na heropening grenzen China

Air France-KLM behoorde dinsdag tot de stijgers op de Amsterdamse beurs. De luchtvaartsector profiteerde van de aankondiging dat reizigers die naar China gaan vanaf 8 januari niet meer in quarantaine hoeven. Door het strenge coronabeleid lieten zowel toeristen als internationale zakenreizigers China de afgelopen jaren grotendeels links liggen. Het land opent daarmee na drie jaar van isolatie zijn grenzen.

De stemming op het Damrak was positief na het lange kerstweekeinde. Beleggers maken zich op voor een rustige laatste beursweek van het woelige jaar 2022. De financiële markten in Londen zijn dinsdag nog gesloten vanwege de viering van Kerstmis. Ook op het Europese vasteland zijn bij financiële instellingen veel mensen vrij in de week tussen Kerstmis en oud en nieuw. Dat betekent dat er weinig zal worden gehandeld.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,7 procent hoger op 706,10 punten. De MidKap klom 0,8 procent tot 946,85 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs klommen tot 1 procent.

Air France-KLM won 1,4 procent in de MidKap en in Frankfurt steeg het Duitse Lufthansa 1,5 procent. In de AEX gingen verfconcern AkzoNobel, staalfabrikant ArcelorMittal en uitzender Randstad aan kop, met winsten tot 1,6 procent. Levensmiddelenconcern Unilever was de enige daler met een min van 0,1 procent.

Unibail-Rodamco-Westfield klom 1 procent. Het winkelvastgoedconcern heeft de verkoop van The Village aan de Kroenke Organization voor 325 miljoen dollar afgerond. Het winkelcentrum in San Fernando Valley in Los Angeles was voor 55 procent in handen van Unibail. Het concern is al enige tijd bezig zijn aanwezigheid in de VS te verminderen en heeft in totaal al voor 1,1 miljard dollar aan Amerikaanse bezittingen verkocht.

Bij de kleinere bedrijven steeg TIE Kinetix ruim 1 procent. Het softwarebedrijf heeft zijn contract met de Duitse overheidsinstelling Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit uitgebreid. Het bestaande contract wordt vervangen door een nieuw contract met een waarde van 1,7 miljoen euro en een looptijd van vier jaar.

De olieprijzen gingen verder omhoog door de verwachting dat de olievraag van China zal toenemen door de verdere heropening van de economie. Daarnaast leidde het koude winterweer in de VS tot sluitingen van raffinaderijen in het belangrijke olieproductiegebied aan de Golfkust van Texas. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 79,90 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 84,31 dollar per vat. De euro was 1,0647 dollar waard, tegen 1,0624 dollar op vrijdag.