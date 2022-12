Beurzen Azië stijgen na einde Chinese quarantaine voor reizigers

De Aziatische aandelenbeurzen gingen dinsdag vooruit tijdens een rustige handelssessie. Vooral bedrijven in de toeristische sector en fabrikanten van producten die populair zijn bij Chinese consumenten profiteerden van de aankondiging dat reizigers die naar China gaan vanaf 8 januari niet meer in quarantaine hoeven. Door het strenge coronabeleid lieten zowel toeristen als internationale zakenreizigers China de afgelopen jaren grotendeels links liggen.

De Kospi in Seoul won 0,6 procent. Het Zuid-Koreaanse reisbureau Lotte Tour Development profiteerde van de heropening van de Chinese grenzen en steeg 7 procent. In Hongkong en Sydney hadden beleggers nog een vrije dag. De Nikkei in Tokio eindigde 0,2 procent hoger. Shiseido, de Japanse maker van cosmeticaproducten die geliefd zijn bij Chinese consumenten, dikte 6 procent aan. Warenhuisketen Takashimaya kreeg er bijna 7 procent bij na een verhoging van de winstverwachting. Concurrent Isetan Mitsukoshi Holdings klom ook bijna 7 procent en Fast Retailing, de eigenaar van kledingketen Uniqlo, won 2 procent.

Uit cijfers van de Japanse overheid bleek daarnaast dat de winkelverkopen in het land in november voor de negende maand op rij zijn gestegen. De groei van 2,6 procent viel wel lager uit dan economen hadden verwacht en was de traagste groei sinds juli. De Japanse werkloosheid daalde daarentegen vorige maand tot 2,5 procent, van 2,6 procent in oktober.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,9 procent in de plus. Het Chinese statistiekbureau meldde dat de winsten van Chinese industriële bedrijven in de periode januari tot en met november met 3,6 procent zijn gedaald als gevolg van de strenge coronaregels in het land in het afgelopen jaar. In november namen de winsten voor de vijfde maand op rij af.