Duitse verkoop biologische levensmiddelen voor eerst gedaald

De verkoop van biologische levensmiddelen in Duitsland is dit jaar voor het eerst gedaald onder druk van de hoge inflatie waardoor mensen bezuinigen op hun uitgaven. Dat meldde de Duitse boerenbrancheorganisatie.

Volgens het Deutscher Bauernverband (DBV) kromp de omzet uit de verkoop van bio-producten in de periode tot en met eind oktober met ruim 4 procent vergeleken met een jaar eerder. Voor heel 2022 wordt gerekend op een bio-omzet van circa 15 miljard euro. Dat was in 2021 nog bijna 16 miljard euro. Het niveau van dit jaar ligt nog wel 2,7 miljard euro hoger dan in 2019, aldus de organisatie.

De landbouworganisatie zegt dat met name speciaalzaken voor biologische producten de verkoop flink zagen dalen omdat consumenten de hand meer op de knip hielden door de hoge inflatie. Mensen gingen vaker op zoek naar goedkopere producten in supermarkten, vooral in discountwinkels.

DBV-president Joachim Rukwied zegt dat komend jaar de verkoop van bio-producten weer kan stijgen als de economie opveert of als de koopkracht van huishoudens verbetert. Hij stelt verder dat de Duitse landbouw met verschillende uitdagingen kampt, met name de sterk gestegen kosten voor energie, kunstmest en veevoer.

Land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland heeft ook al gezegd dat er minder vraag is naar biologische en duurzame producten door de dalende koopkracht en hoge inflatie. “Met de energierekening in het achterhoofd laten mensen toch het speciale, lokale product liggen om voor de goedkopere optie te gaan”, constateerde LTO-voorzitter Sjaak van der Tak eerder dit jaar.