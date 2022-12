Duitse wapenexport meer dan 8 miljard euro in 2022

De Duitse regering heeft dit jaar goedkeuring gegeven aan de export van meer dan 8 miljard euro aan defensie-apparatuur, mede aangejaagd door de wapenleveringen aan Oekraïne vanwege de oorlog met Rusland. Dat meldde het Duitse ministerie van Economische Zaken na een verzoek om die gegevens door een parlementslid.

Het is het op een na hoogste bedrag bij de export van wapens en defensie-materiaal door Duitsland in zijn moderne geschiedenis. In 2021 ging het om het recordbedrag van ruim 9 miljard euro. De Duitse regeringscoalitie had vorig jaar bij haar aantreden juist gezegd de wapenexport te willen verminderen, maar door de in februari begonnen Russische invasie van Oekraïne is de houding van Berlijn veranderd.

Er ging voor ruim 2,2 miljard euro aan militaire goederen naar Oekraïne, waaronder luchtafweergeschut, pantserhouwitsers, anti-tankwapens, raketwerpers, munitie, gevechtsvoertuigen en luchtdoelsystemen. De resterende 6 miljard euro ging bijvoorbeeld naar andere NAVO-landen, waaronder Nederland, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Hongarije. De Duitse overheid komt in januari met officiële cijfers over de defensieleveringen in 2022.