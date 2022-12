Nieuwe nachttrein rijdt tussen Brussel, Amsterdam en Berlijn

Een nieuwe nachttrein gaat vanaf mei volgend jaar rijden tussen Brussel, Amsterdam en Berlijn. De eerste rit van de nachttrein van aanbieder European Sleeper staat gepland voor donderdag 25 mei en vertrekt vanuit Berlijn, via Amsterdam naar Brussel. De ticketverkoop start in februari.

Het is de bedoeling dat die nachttrein met tien rijtuigen drie keer per week gaat rijden, met tussenstops in onder meer Hannover, Amersfoort, Den Haag, Rotterdam en Antwerpen. Vanaf 2024 zouden als het mogelijk is dagelijkse ritten uitgevoerd gaan worden. Vanaf begin dat jaar is het ook de bedoeling dat de treindienst wordt uitgebreid naar Dresden en Praag.

European Sleeper zegt dat die eerste verbinding een belangrijke stap is naar een uitgebreider netwerk van nachttreinen vanuit Nederland en Belgiƫ. Volgens het bedrijf is er breed draagvlak voor de nachttrein als comfortabel, duurzaam en efficiƫnt alternatief voor het vliegtuig. European Sleeper stelt wel dat de beschikbaarheid van slaaprijtuigen een uitdaging vormt. Nu worden slaaprijtuigen nog ingehuurd, maar European Sleeper wil op korte termijn investeren in eigen rijtuigen.