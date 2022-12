Pensioenfonds PostNL verhoogt pensioenen met 10 procent

Gepensioneerden die zijn aangesloten bij het Pensioenfonds PostNL zien hun pensioen volgend jaar met 10 procent stijgen. Het post- en pakketbedrijf, het pensioenfonds en de vakorganisaties hebben hier gezamenlijk toe besloten. De aanpassing van de pensioenregeling, in combinatie met de solide financiële positie van het pensioenfonds, maakt het mogelijk om de pensioenaanspraken per 1 januari 2023 te verhogen om de hoge inflatie te kunnen compenseren.

Financieel directeur Pim Berendsen van PostNL zegt blij te zijn met de overeenstemming die is bereikt met het pensioenfonds en de vakorganisaties BVPP, CNV en FNV. De afgelopen jaren konden de pensioenen door de lage rente en financiële situatie van het fonds volgens Berendsen slechts zeer beperkt verhoogd worden. “Het zijn voor veel mensen financieel lastige tijden en vooral voor gepensioneerden is een hogere indexatie nu hard nodig. Zij merken de verhoging volgend jaar direct in hun portemonnee”, aldus de financieel directeur.

De afgelopen tijd maakten verschillende pensioenfondsen al verhogingen bekend. Zo verhoogden ambtenarenpensioenfonds ABP, bouwpensioenfonds bpfBOUW, Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), Pensioenfonds Metaal & Techniek en het Pensioenfonds Detailhandel hun pensioenen. De verhogingen zijn mogelijk geworden door de gestegen rente. Daardoor hoeven pensioenfondsen minder grote reserves aan te houden voor toekomstige verplichtingen.