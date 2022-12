Prosus en Air France-KLM winnen op beurs na versoepelingen China

Nieuws over de verdere versoepeling van coronamaatregelen in China hebben de aandelen van techinvesteerder Prosus en luchtvaartconcern Air France-KLM winsten bezorgd. Beijing laat binnenkort onder andere de verplichte quarantaine varen voor reizigers die het land binnenkomen.

Prosus, dat een groot belang heeft in het Chinese game- en internetbedrijf Tencent, was met een winst van 1,9 procent de sterkste stijger in de AEX. Beleggers lijken daarmee voor te sorteren op een koersstijging van het aandeel Tencent zelf, waar dinsdag niet in kon worden gehandeld omdat de beurs van Honkong dicht was.

De hoofdindex in Amsterdam zelf eindigde op 701,06 punten, nagenoeg dezelfde stand als vrijdag voor het extra lange kerstweekend. Chipbedrijven Besi, ASMI en ASML waren de grootste verliezers met minnen tot 2,1 procent. De MidKap won 0,1 procent tot 940,21 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,7 procent, de beurs in Londen bleef gesloten.

Air France-KLM eindigde 1,3 procent hoger na het nieuws over het openen van de Chinese grenzen. Concurrent Lufthansa won 1,6 procent in Frankfurt. Door het strenge coronabeleid lieten zowel toeristen als internationale zakenreizigers China de afgelopen jaren grotendeels links liggen.

Het heropenen van de Chinese economie stuwde ook de olieprijzen. De verwachting is dat de vraag naar olie zal toenemen als er meer brandstof nodig is voor vervoer en het laten draaien van fabrieken. Kort voor het sluiten van de Europese beurzen maakte Rusland ook een decreet bekend waarmee de verkoop van Russische olie aan deelnemers aan het westerse prijsplafond voor de brandstof wordt verboden.

Een vat Amerikaanse olie werd 1,7 procent duurder op 80,88 dollar per vat. Brentolie steeg 1,8 procent in prijs tot 85,38 dollar per vat. Shell won 0,5 procent. Branchegenoten BP en TotalEnergies stegen tot 0,7 procent. Ook maritiem dienstverlener voor de olie-industrie SBM Offshore won aan waarde.

De euro was 1,0656 dollar waard, tegen 1,0624 op vrijdag.